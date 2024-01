OPPO A58: midrange LOW-COST in offerta a tempo limitato

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso budget-phone del colosso cinese, il potentissimo OPPO A58, viene venduto e spedito ad un prezzo pazzesco. Di fatto, sarà vostro con soli 149,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È una promozione a tempo limitato che vi farà risparmiare il 6% sul valore di listino, quindi non lasciatevela sfuggire. Correte a prendere questo gioiello adesso prima che sia troppo tardi. C’è la consegna celere e gratuita con il noto portale di e-commerce americano e tantissimi altri vantaggi esclusivi.

OPPO A58: il mediogamma da comprare oggi

Prima di addentrarci nella disamina del midrange di casa OPPO, vi ricordiamo perché è conveniente acquistare questo telefono da Amazon. Andiamo con ordine: come detto, le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto pertanto saranno gratuite e la consegna avverrà anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine (per gli account che posseggono un abbonamento ad Amazon Prime). Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Altresì sappiate che c’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

Il modello di OPPO A58 in sconto è quello in colorazione Glowing Black, presenta uno schermo ampio e risoluto, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD. Eccellente poi la doppia fotocamera con AI e la batteria super capiente che si ricarica in un lampo. Inoltre, è anche certificato IP54. In confezione troverete in omaggio il pratico supporto da auto di OPPO.

Lo smartphone di fascia media del costruttore cinese è sicuramente un terminale pazzesco per il prezzo a cui viene venduto: costa solo 149,99€ ma presenta specifiche interessanti come il processore octa-core coadiuvato da tanti GB di RAM e da 128 GB di storage, vanta uno schermo da 6,72 pollici LCD FullHD+ con refresh rate da 60 Hz, ma non solo. La batteria è da 5000 mAh e si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 33W. La main camera è una lente da 50 megapixel coadiuvata dall’intelligenza artificiale e da tantissime modalità software: Foto, Panorama, Macro, Multi-scene, Night-mode, Portrait, Ultra Clear, Time Lapse, Slow Motion e, ovviamente, Google Lens. La selfiecam infine, è da 8 GB. Cosa aspettate? Questo OPPO A58 è un vero best buy a questa cifra, correte a prenderlo.

