OPPO A57s: il migliore smartphone sotto i 200€ è in offerta

L’OPPO A57s è uno smartphone leggero e sottile, con un peso di soli 187 grammi e uno spessore di 7,99 mm. È la scelta perfetta per la vita quotidiana grazie alla sua esclusiva finitura OPPO Glow che rende la scocca posteriore sempre brillante e resistente a graffi accidentali ed impronte. La scocca è disponibile in due colorazioni, Starry Black e Sky Blue, e presenta sfumature di colore diverse a seconda della luminosità dell’ambiente.

Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare l’OPPO A57s ad un prezzo decisamente interessante. Normalmente questo smartphone Android viene proposto a 189€, ma oggi può essere tuo ad un prezzo leggermente scontato.

La disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa entro venerdì 28 aprile. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è inclusa nel prezzo e inoltre potrai scegliere di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

L’OPPO A57s è dotato di una doppia fotocamera A.I. da 50MP con design lineare e ingrandito che cattura foto nitide e chiare in qualsiasi condizione di luminosità e di utilizzo. L’intelligenza artificiale supporta la realizzazione di scatti da vero professionista con funzionalità come AI Palette per applicare filtri cromatici a qualsiasi scatto e la Modalità notturna per diminuire il rumore degli scatti notturni.

L’autonomia e la velocità di ricarica sono due aspetti fondamentali per uno smartphone che ci accompagna in ogni momento della giornata. L’OPPO A57s ha una batteria da 5000mAh che garantisce una durata di 16 ore in riproduzione video e 31 ore in chiamata, più di qualsiasi altro smartphone nella stessa fascia prezzo. Inoltre, è possibile ascoltare musica anche con solo il 5% di batteria rimanente. La tecnologia SUPERVOOC 33W consente di ricaricare il dispositivo in modo rapido e sicuro. Se stai cercando uno smartphone Android completo e versatile ma dotato di un prezzo aggressivo, ti suggeriamo di puntare proprio sull’OPPO A57s.

