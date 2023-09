OPPO A57 ad un buon prezzo su Amazon: oggi in offerta a 159,99€

L’OPPO A57s è un dispositivo che offre una serie di eccellenti funzionalità a un prezzo conveniente. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, può essere tuo a solamente 159,99€, in forte sconto sul suo normale prezzo di listino.

L’OPPO A57s è equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore AI da 50+2 MP. Questo significa che puoi scattare foto straordinarie con una qualità e una nitidezza eccezionali. La fotocamera frontale da 8 MP è perfetta per selfie di alta qualità. Tra le funzioni della fotocamera ci sono Foto, Panorama, Video, Time-lapse, Modalità Notte, Modalità Portrait e AI Portrait Retouching, che ti consentono di catturare ogni momento in modo unico.

Nota di merito anche per il display da 6.56″ con risoluzione FHD+ offre un’esperienza visiva chiara e nitida. La tecnologia LCD garantisce una buona qualità delle immagini, mentre la protezione visiva integrata protegge i tuoi occhi durante l’uso prolungato dello smartphone.

La batteria da 5000 mAh offre un’esperienza di durata eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per lungo tempo senza doverlo ricaricare costantemente. Inoltre, la ricarica rapida SuperVOOC 33W ti permette di caricare il tuo dispositivo in modo veloce ed efficiente, in modo da poter tornare rapidamente a utilizzarlo al massimo delle prestazioni.

Tra le altre caratteristiche avanzate di questo dispositivo, troviamo anche un sistema di sblocco via impronta digitale montato sul lato destro dello smartphone. Con una rapida pressione laterale, puoi sbloccare facilmente il tuo smartphone e accedere rapidamente ai tuoi contenuti.

Con 4 GB di RAM e una ROM di 128 GB espandibile fino a 1 TB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutte le tue foto, video, app e molto altro.

L'OPPO A57s è un dispositivo versatile con una fotocamera potente, un display di qualità, una lunga durata della batteria e una memoria espandibile.