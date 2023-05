OPPO A54s: prezzo SUPER su Amazon ancora per pochissime ore (-24%)

Oggi vogliamo parlarvi di un mediogamma che costa veramente poco su Amazon; da 229,99€ lo pagherete solo 174,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è veramente elevato, pari al 24% su

l valore originale, mica poco. Ci riferiamo all’ottimo OPPO A54s , un prodotto che si è posizionato, sin da subito, come un best buy nella fascia media del settore.

Acquistandolo da Amazon riceverete moltissimi vantaggi esclusivi, come ad esempio la consegna celere e gratuita in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Se site interessati vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere lo sconto esclusivo. Questa è un’offerta a tempo limitato, quindi siate veloci.

OPPO A54s su Amazon a meno di 175€

Ci troviamo di fronte ad un telefono che presenta ben tre sensori fotografici eccezionali, coadiuvati dall’intelligenza artificiale e con u sensore principale da ben 50 Megapixel. Ottimi anche i selfie grazie alla camera da 8 Megapixel. Il flash posteriore invece, dispone di un inedito sensore per la temperatura delle immagini che aiuta ad ottenere scatti veritieri con colori realistici. Tante poi le funzionalità di bordo: foto, ritratto, panorama, video in 4K, Timelapse e molti altri ancora.

Lo schermo di questo OPPO A54s è un bellissimo pannello da 6,52 pollici con risoluzione FullHD+, con refresh rate da 60 Hz e notch a goccia per la fotocamera anteriore. L’autonomia è esagerata grazie ad una batteria da 5000 mAh che si ricarica velocemente con la tecnologia da 10W. Lo smartphone si sblocca con il volto o mediante impronta digitale posta sul frame laterale, resistente agli schizzi d’acqua grazie alla certificazione IPX4 e in confezione troverete anche gli auricolari con il cavo jack da 3,5 mm. Se siete interessati, sbrigatevi ad effettuare l’acquisto a 174,99€.

