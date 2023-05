OPPO A54s: prezzo bassissimo su Amazon per poche ore, affrettatevi (-24%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia medio-bassa che, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa ad un prezzo veramente vantaggioso. Sappiate che il risparmio sarà pari al 24% sul valore di listino. Ci riferiamo all’ottimo OPPO A54s, un gadget versatile, esteticamente accattivante, con un buon comparto fotografico e, soprattutto, con una batteria esagerata. Morale della favola, sarà vostro con soli 174,99€ al posto di 229,99€, spese di spedizione incluse. Fate presto se siete interessati perché a questa cifra potrebbe andare a ruba da un momento all’altro; non pensateci troppo. Le occasioni vanno colte al volo e questa è un’offerta a tempo limitato quindi fra poche ore potrebbe finire.

OPPO A54s su Amazon a meno di 175€: imperdibile

Questo smartphone viene venduto a soli 174,99€, IVA inclusa. Capite bene che il prezzo è molto basso e se non avete troppe pretese, lui sarà il telefono che farà al caso vostro. Certo, non è il prodotto ideale con cui lavorare online come content creator, ma va benissimo per tutte le operazioni: è ottimo nella navigazione web, per messaggiare, per giocare a qualche titolo “mordi e fuggi”, per vedere i video su YouTube, per controllare la posta e rispondere alle mail, ma non solo. Ha un comparto fotografico veramente interessante, ricco di sensori che scatenano la creatività anche dei più esigenti e quello principale è da 5 megapixel coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Ha una batteria esagerata da ben 5000 mAh che si ricarica in un lampo grazie alla tecnologia SuperVOOC. Nella scheda tecnica troveremo un chip potente, RAM da 4 GB e Storage da 128 GB espandibile mediante microSD.

OPPO A54s è il miglior mediogamma da acquistare oggi, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata e si potrà anche dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A 174,99€ è il best buy del giorno.

