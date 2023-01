OPPO A54s, il BUDGET PHONE di riferimento CROLLA su Amazon (159€)

Il weekend arriva con una offerta Amazon incredibile che non puoi farti scappare: l’ottimo smartphone di fascia economica OPPO A54s crolla ad appena 159€ complice uno sconto del 31%. A un prezzo super vantaggioso, quest’oggi hai la possibilità di stringere tra le mani uno degli smartphone più apprezzati e acclamati in questa fascia di prezzo.

Realizzato con una particolare attenzione verso le necessità dei giovanissimi e di chi magari ha necessità di un device per navigare, chattare e telefonare, OPPO A54s svolge queste basilari funzioni senza mai un intoppo o un passo falso.

Solo su Amazon puoi acquistare l’OPPO A54s ad appena 159€: affare d’oro

Frontalmente è presente un bel pannello da 6.5 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera centrale per scattare selfie da condividere immediatamente sui social, mentre sotto il cofano trova posto un processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Inoltre, nonostante il prezzo super economico, OPPO A54s è anche un campione di autonomia: la batteria da 5000 mAh, infatti, è sapientemente ottimizzata per accompagnarti durante tutto il giorno. Sul retro un modulo fotografico triplo è pronto a sorprenderti con un sensore principale da 50 MP, perfetto per fotografie ad alta risoluzione e video di qualità.

Hai una sola chance per acquistare l’apprezzatissimo smartphone economico di OPPO a un prezzo super aggressivo: appena 159€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon, un vero affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.