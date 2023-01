OPPO A54s: bastano appena 155€ per il SUPER BUDGET PHONE (-33% Amazon)

OPPO A54s è la prova che alcuni smartphone Android economici sono in grado di soddisfare le esigenze più disparate, anche di chi vuole spendere poco e può finalmente farlo grazie a questa offerta di Amazon. Protagonista di un crollo del 33% che lo porta ad appena 155€ con la spedizione rapida inclusa, il device a marchio OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Il design del telefono è giovanile e piacevole, è realizzato con materiali di buon livello e monta una scheda tecnica pensata per svolgere i task più comuni senza mai un passo falso.

Con il 33% di sconto su Amazon, OPPO A54s costa davvero una sciocchezza

Il display da 6.5 pollici ad alta risoluzione monta una fotocamera frontale per scattare selfie di qualità da condividere subito sui social, mentre sotto il cofano un processore octa core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno. OPPO A54s è anche un campione di autonomia con la sua mega batteria da 5000 mAh, mentre sul retro un modulo fotografico triplo integra un super sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video ad altissima risoluzione.

Difficile, se non impossibile, non prendere al volo questa offerta di Amazon che ha come protagonista uno degli smartphone economici più popolari e apprezzati degli ultimi tempi. Non solo ti costa appena 155€ con tanto di consegna rapida e gratuita (solo per i clienti Prime), ma è perfetto per gli usi più comuni senza mai un tentennamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.