Sei in cerca di uno nuovo smartphone? OPPO A53S è in offerta su Amazon a soli 154,39€. Il ribasso del 23% corrisponde a uno sconto effettivo di 45,60€ che rende l’acquisto più conveniente. Spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

OPPO A53S: le specifiche di questo smartphone

Appartenente alla fascia media/economica, OPPO A53s è uno smartphone che ha delle buone specifiche tecniche. Nella sua colorazione Fancy Blue non passa inosservato grazie alla sua scocca con riflessi particolari.

Il Neo Display a 90 Hz HD+ da 6.5 pollici rende l’esperienza visiva immersiva. Grazie ai suoi bordi contenuti, questo dispositivo regala immagini nitide e fluide. Viene interrotto, poi, solo da una piccola tacca laterale utile a ospitare la fotocamera frontale.

Il processore Octa Core abbinato ai 4 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione sono garanti di prestazioni dinamiche, veloci e potenti. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 256 GB attraverso MicroSD.

Tra le caratteristiche spicca il comparto fotografico costituito da una tripla fotocamera con lente principale da 13 MP. Sono presenti ulteriori due lenti da 2 MP per realizzare scatti in macro e di profondità. Ammontano a 8 i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie.

Degna di nota è la batteria da 5000mAh che abbinata alla ricarica veloce a 18 W rende le ricariche un amaro ricordo.

Tra le features è presente un sistema a doppio altoparlante stero che rende l’esperienza sonora di alto livello.

Questo smartphone monta la versione ColoOS 7.2 adornato da un assistente smart nativo e ancora più intelligente rispetto al passato. È inoltre Dual SIM.

Puoi acquistare OPPO A53s su Amazon a soli 154,39€ nella sua colorazione Fancy Blue e in edizione 2020 italiana. Ricevilo in meno di 48 ore grazie alle spedizioni Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto. Il prodotto è idoneo alla rateizzazione con CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone