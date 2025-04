Oppo A5 Pro 5G e 4G ufficiali: resistenza e performance vanno a braccetto

Oppo ha ampliato la sua gamma A con due modelli che si candidano a diventare nuovi punti di riferimento per chi cerca affidabilità, resistenza e stile in un solo dispositivo.

I nuovi Oppo A5 Pro, sia nella variante 5G che in quella 4G, non si limitano a seguire il design snello e raffinato che da sempre caratterizza questi modelli: lo rinnovano con materiali ricercati e dettagli curati.

Le tre colorazioni scelte da Oppo (Black Brown, Olive Green e Feather Blue) offrono differenti finiture che vanno dalla pelle vegana a texture opache e superfici anti-impronta, pensate per un’estetica impeccabile anche dopo un uso intenso.

Oppo A5 Pro: caratteristiche tecniche

Dietro l’aspetto elegante di Oppo A5 Pro 5G e 4G si nasconde una solidità che non teme confronti. La scocca, progettata per resistere a immersioni, spruzzi d’acqua ad alta pressione e polvere, ha ottenuto certificazioni IP69, IP68 e IP66. Questa protezione si estende anche agli urti, grazie a un vetro doppio-temperato che migliora la resistenza alle cadute, mentre all’interno abbiamo una cornice in lega d’alluminio e una speciale imbottitura in spugna che proteggono i componenti come dei piccoli airbag. Le certificazioni militari di questi Oppo A5 Pro completano il quadro di una robustezza adatta a condizioni estreme, dalle escursioni all’uso quotidiano più frenetico.

Sul fronte della connettività, i nuovi Oppo A5 Pro vantano la presenza di AI LinkBoost e BeaconLink, che assicurano un segnale stabile anche in zone difficili, mentre la modalità Outdoor adatta le prestazioni dello smartphone alle attività all’aperto. Non mancano soluzioni pratiche come il supporto ai guanti e la possibilità di effettuare chiamate via Bluetooth quando il segnale mobile è assente.

Sotto la scocca, Oppo A5 Pro monta il chip MediaTek Dimensity 6300 per il modello 5G e Snapdragon 6s Gen per la versione 4G, con 8 GB di RAM espandibili virtualmente e 256 GB di memoria interna. L’autonomia, garantita da una batteria da 5.800 mAh, è pensata per durare anni senza cali di rendimento, supportata dalla ricarica rapida a 45W. Lato multimediale, un display luminoso da 1.000 nits, altoparlanti stereo e fotocamere AI arricchiscono l’esperienza d’uso, offrendo anche funzioni creative avanzate come scatti subacquei e ritocchi intelligenti.

Prezzi e disponibilità

Oppo A5 Pro 5G ed A5 Pro 4G sono disponibili a partire da oggi, con prezzi consigliati rispettivamente di 279,99€ e 229,99€, nelle colorazioni Black Brown per entrambi i modelli, Olive Green per la variante 5G e Feather Blue solo nella versione 4G.