OPPO ha annunciato silenziosamente lo smartphone OPPO A35 in Cina. Il portatile è una versione rinominata dell’OPPO A15s, annunciato in India nel dicembre 2020. Ecco tutte le informazioni sulle sue specifiche e sui prezzi.

Specifiche e caratteristiche di OPPO A35

L’OPPO A35 misura 164 x 75,4 x 7,9 mm e pesa 177 grammi. Il dispositivo ospita uno schermo LCD IPS da 6,52 pollici con tacca a goccia. Il display a 60 Hz offre una risoluzione HD + di 720 x 1600 pixel, un rapporto di aspetto 20: 9, una densità di pixel di 269 PPI, una luminosità di 480 nit e un rapporto di contrasto di 1500: 1. Per la sicurezza biometrica dei dati, ha uno scanner di impronte digitali sulla back cover.

Non di meno, il dispositivo ha un modulo fotografico squadrato sul retro che comprende una lente principale da 13 megapixel, un obiettivo macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Per i selfie, ha uno snapper frontale da 8 megapixel.

Il modesto chipset Helio P35 di MediaTek è presente sotto il cofano dell’OPPO A35. Il telefono viene fornito con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata. Per ulteriore spazio di archiviazione, c’è uno slot per schede microSD e funziona con il sistema operativo Android 11 basato su ColorOS 7.2.

La batteria da 4.230 mAh dell’OPPO A35 supporta la ricarica da 10 W tramite una porta microUSB. Sull’A35 sono disponibili anche le solite funzionalità di connettività come il dual 4G VoLTE, il Wi-Fi 802.11 b / g / n, il Bluetooth 5.0, GPS e un jack audio da 3,5 mm.

Prezzi e disponibilità del device

Il prezzo dell’OPPO A35 non è ancora noto; si prevede che sarà presto in vendita in Cina nelle seguenti colorazioni: Ice Jade White, Glass Black e Mist Sea Blue.

Non sappiamo nulla della sua eventuale distribuzione sul suolo europeo: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più dall’azienda.

