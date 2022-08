OPPO A16s, budget phone di DESIGN a prezzo REGALATO (159€ su Amazon)

Se hai la necessità di acquistare un nuovo smartphone Android economico e non sai quale scegliere, quest’oggi l’ottimo OPPO A16s è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre con uno sconto del 20%. Ad appena 159€, infatti, rappresenta la soluzione ideale per soddisfare tutte le tue personali esigenze senza troppe rinunce dal punto di vista del design e della scheda tecnica.

Anzi, OPPO A16s ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo per svolgere i task più comuni come telefonare, navigare in rete, chattare con gli amici, ascoltare musica, guardare i video su TikTok, scattare foto, giocare, registrare video e molto altro.

Lo smartphone super economico OPPO A16s costa ancora di meno su Amazon

Realizzato con un design gradevole e giovanile, lo smartphone del colosso cinese è leggero, super sottile e monta un buon display da 6.52 pollici ad alta risoluzione. Il processore octa core sotto il cofano ti permette di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da 5000 mAh è ottimizzata per assicurarti una giornata intera di utilizzo senza mai un passo falso.

Posteriormente, inoltre, nonostante il prezzo super economico, trova posto una fotocamera tripla con un sensore principale da 13 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad alta risoluzione e video di buona qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Non farti scappare questa occasione di acquistare lo smartphone economico di OPPO a un prezzo ancora più vantaggioso, solo per oggi con il 20% di sconto. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.