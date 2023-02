OPPO A16: tripla cam e mega batteria a prezzo REGALO su Amazon (129€)

Il re degli smartphone economici OPPO A16 è in super offerta su Amazon a un prezzo che difficilmente sarà replicato nel breve periodo. Ti bastano appena 129€ per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno, complice un validissimo sconto del 19%.

Super sottile e leggerissimo, lo smartphone a marchio OPPO è perfetto per gli adolescenti o per chi è alla ricerca di un device semplice e che va dritto al sodo.

Appena 129€ su Amazon per acquistare il budget phone OPPO A16: affare d’oro

OPPO A16 monta un display da 6.52 ad altissima risoluzione ideale per guardare contenuti video senza compromessi, mentre la fotocamera frontale è pensata per scattare selfie di qualità da poter condividere rapidamente sui social.

Sotto la scocca, inoltre, trova posto un comparto hardware di tutto rispetto considerando il prezzo di vendita: un processore octa core affiancato da una batteria da ben 5000 mAh pensata per assicurarti un giorno intero di utilizzo senza brutte sorprese.

Nonostante il prezzo molto economico e vantaggioso, lo smartphone di OPPO vede la presenza di un modulo fotografico posteriore triplo caratterizzato da un sensore principale da 13 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video ad altissima risoluzione.

Con una spesa minima hai la possibilità di stringere tra le mani un device capace di soddisfare le tue personali esigenze: acquistalo subito per navigare in rete, chattare con gli amici, scattare foto e registrare video, ascoltare la musica, giocare e molto altro ancora. Solo oggi puoi sfruttare l’opportunità di riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

