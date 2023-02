OPPO A16: il BUDGET PHONE che non ti aspetti costa pochissimo (129€)

OPPO A16 è la conferma che non tutti gli smartphone Android economici sono identici, neppure sotto il profilo economico a maggior ragione oggi che ti costa davvero pochissimo con questa offerta di Amazon. Grazie a uno sconto del 7%, infatti, il terminale Android a marchio OPPO crolla ad appena 129€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Realizzato con materiali di buona fattura e con un design piacevole e giovanile, lo smartphone ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo: è ideale per telefonare, chattare, navigare in rete, guardare video, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Appena 129€ su Amazon per acquistare l’ottimo OPPO A16: affare d’oro

Frontalmente è presente un bel pannello da 6.52 pollici ad altissima risoluzione con una buona fotocamera per i selfie, mentre il processore octa core si occupa di rendere il tutto fluido e scattante nell’apertura delle app di cui hai bisogno. Con OPPO A16 puoi fare tutto quello che vuoi senza preoccuparti di restare senza batteria nel bel mezzo della giornata: il merito è della validissima batteria da 5000 mAh sapientemente ottimizzata per garantirti un giorno pieno di utilizzo senza compromessi.

Inoltre, proprio come gli smartphone di fascia media, anche lo smartphone del colosso cinese monta una fotocamera tripla sul retro con un sensore principale da 13 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto di buon livello e video con dettagli super definiti.

Insomma, cos’altro vuoi di più da uno smartphone Android economico venduto ad appena 129€?

