Le specifiche chiave dell'OPPO A11s sono trapelate in rete; adesso il debutto sembra essere dietro l'angolo. Conosciamo tutto e di più sul nuovo budget phone dell'OEM cinese.

OPPO A11s: caratteristiche tecniche (RUMOR)

All'inizio di questa settimana, il noto informatore Evan Blass ha condiviso i rendering stampa dello smartphone OPPO A11s. Ora è tornato con una nuova fuga di notizie per rivelare tutte le principali specifiche del telefono.

L'A11s ha un pannello LCD da 6,5 ​​pollici con un design perforato. Lo schermo offre una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel, una densità di pixel di 269ppi e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il telefono ha una fotocamera frontale da 8 megapixel per selfie e videochiamate. Il modulo fotografico di forma rettangolare disponibile sul guscio posteriore presenta una lente principale da 13 megapixel. È accoppiato ad altri due sensori da 2 megapixel.

SD460 (1.8GHz x4 + 1.6GHz x4), 6.5" 1600×720 LCD @ 269PPI & 90Hz, 4GB/64GB or 4GB/128GB or 8GB/128GB + microSD, 13MP + 2MP + 2MP | 8MP, 5000mAh, Android 10/ColorOS 7.2, black or white. pic.twitter.com/kNdjhZ5L0i — Ev (@evleaks) September 9, 2021

Il chipset Snapdragon 460 di Qualcomm sarà presente sotto il cofano dell'OPPO A11s. Dovrebbe arrivare in tre opzioni come 4 GB di RAM + 64 GB, 4 GB di RAM + 128 GB e 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione.

Android 10 basato sull'interfaccia utente di ColorOS 7.2 verrà preinstallato sul dispositivo. Sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh. I rendering trapelati del dispositivo hanno rivelato che sarà dotato di uno scanner di impronte digitali montato sulla back cover. Dovrebbe arrivare in due colorazioni: bianco e nero.

Il testo cinese sui rendering trapelati degli A11 indica che potrebbe essere rilasciato presto in Cina. Non è chiaro quali altri mercati riceveranno lo smartphone. Al momento non sono disponibili informazioni sul prezzo del terminale in questione. Oltre a rivelare le specifiche tecniche, Blass ha anche affermato che l'azienda lancerà presto due altri smartphone: il K9 Pro e il Find X3 Pro Lensman edition.

