I rendering del nuovo OPPO A11s sono appena emersi online; grazie a queste immagini, possiamo dare una prima occhiata al design, alle varianti di colore e all'estetica definitiva dei nuovi terminali.

OPPO A11s: tutto quello che c'è da sapere

Secondo quanto riferito, il colosso cinese sta lavorando su un nuovo smartphone facente parte della serie A chiamato OPPO A11s. Oggi, invece, il famoso tipster Evan Blass ha condiviso i rendering del suddetto terminale, mostrando al mondo il design e le varianti di colore disponibili all'acquisto.

I rendering trapelati online mostrano mostrano che lo smartphone sarà dotato di un display con foro per la selfiecam. Uno speaker è alloggiato nella cornice superiore del terminale e ha un mento inferiore alquanto evidente. I pulsanti del volume sono disponibili sul lato sinistro del dispositivo, mentre il tasto di accensione si trova alla sua destra.

Passando alla back cover, che sembra essere realizzata in policarbonato, notiamo un modulo fotografico di forma rettangolare. All'interno del suddetto pannello troviamo tre fotocamere e un flash LED. Anche lo scanner di impronte digitali è stato inserito sulla scocca del dispositivo. Il rendering mostra che il telefono sarà disponibile nei colori bianco e nero.

Il testo cinese sullo schermo suggerisce che il gadget sarà presto spedito in Cina. Non è chiaro quali altri mercati riceveranno il prodotto. Inoltre, non sono disponibili informazioni sulle sue specifiche tecniche.

Nelle notizie correlate, sappiamo che due terminali OPPO aventi numeri di modello PEYM00 e PECM20 sono stati approvati dall'autorità cinese TENAA il mese scorso. I rapporti hanno rivelato che il primo debutterà con il moniker OPPO K9 Pro in Cina. Il secondo invece, sembra essere un telefono 5G economico, ma non ci sono informazioni disponibili su quale sia il suo nome definitivo.

Inoltre, la società ciense dovrebbe annunciare questo mese uno smartphone con chipset MediaTek Dimensity 810. Si ipotizza che il suddetto device possa arrivare con specifiche tecniche come il display LCD FHD+ 90Hz da 6,5 ​​pollici, una fotocamera frontale da 16 megapixel, tre sensori sulla back cover con main camera da 48 megapixel, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18 W e uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale.

