OPPO 38, il LOW COST per tutti i giorni ad APPENA 129€ su Amazon

OPPO A38 continua a far innamorare milioni di utenti in tutto il mondo con il suo design minimal e il suo rapporto qualità/prezzo senza compromessi: oggi può essere anche tuo spendendo la cifra ridicola di appena 129€ su Amazon.

Lo smartphone Android di OPPO è stato realizzato per soddisfare le esigenze degli utenti comuni, cioè tutti noi, che passano le giornate telefonando, navigando in rete, ascoltando la musica in streaming, chattando e via discorrendo; OPPO A38 fa tutto questo e anche di più al prezzo più conveniente di sempre.

Lo smartphone Android di fascia economica OPPO A38 costa pochissimo su Amazon

Innanzitutto, il display: parliamo di un pannello LCD da 6.56 pollici super smooth a 90Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione. Sotto il cofano è poi presente un buon processore octa-core con di fianco fino a 8GB di RAM e fino 1TB di spazio interno (tramite microSD), mentre una mega batteria da 5000 mAh ti accompagna facilmente per tutto il giorno.

Come se non bastasse, il terminale Android monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video sempre ad alta risoluzione.

Tutto ciò continuerà a sembrarti pura follia ma il prezzo su Amazon dello smartphone OPPO è davvero di appena 129€; fatti furbo e metti subito nel carrello il terminale Android del colosso cinese per riceverlo direttamente a casa già domani con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.