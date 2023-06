ONYX BOOX Tab Mini C: disponibile nuovo tablet ePaper a colori da 7,8"

A due mesi dalla presentazione di ONYX BOOX Tab Ultra C, ONYX International annuncia oggi il suo tablet E Ink a colori più compatto, ONYX BOOX Tab Mini C. Si tratta di una soluzione all’avanguardia introdotta nel portfolio di device E Ink giusto dopo il debutto dei modelli precedenti, proponendo tuttavia un formato più compatto e portatile rispetto ad essi. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio!

Tutti i dettagli di ONYX BOOX Tab Mini C

ONYX BOOX Tab Mini C si presenta con un display Kaleido 3 da 7,8” a colori, con definizione pari a 300ppi per testi e immagini in bianco e nero e una gamma di 4096 colori, per un miglioramento del 50% rispetto alle tecnologie precedenti. Lo standard BOOX Super Refresh presente anche su ONYX BOOX Tab Ultra C permette poi di godere di una evidente fluidità e ottimizzazione dell’esperienza d’uso, scegliendo tra quattro modalità di refresh progettate per attività differenti come lettura, scrittura e uso di app.

ONYX BOOX Tab Mini C lato design offre un elegante corpo in metallo con colorazione tenue ed un profilo curvo e liscio, gradevole sia all’occhio che alle mani grazie all’ottima presa ergonomica. Peraltro, la sua compattezza permette di portare il tablet ovunque si desideri, in borsetta o in uno zaino per leggere in aereo, in autobus o in metro.

Sotto la scocca figurano un processore Qualcomm octa-core, 4GB di RAM e ai 64GB di memoria interna, oltre alla batteria da 5.000 mAh. Il firmware Android 11 permette invece a ONYX BOOX Tab Mini C di ospitare senza problemi app come Kindle, Kobo, Google Play Books o qualsiasi altra offerta per la lettura, per la produttività o per lo svago.

Ma a che prezzo viene venduto in Italia BOOX Tab Mini C? Al lancio sullo store ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon si trova a 499 euro con stilo Pen Plus incluso. Solo sul sito ufficiale, però, è disponibile il bundle con custodia magnetica gratuita.