ONYX BOOX presenta Tab Ultra C, tablet PC ePaper da 10,3”

ONYX International annuncia oggi il suo primo tablet ePaper a colori, BOOX Tab Ultra C. Dopo il successo di Tab Ultra, questa iterazione rappresenta un’importante passo avanti nella tecnologia degli schermi E Ink, grazie al passaggio al display Kaleido 3, all’uso del sistema operativo Android e alla potente GPU dedicata. Andiamo ad analizzare questo dispositivo nel dettaglio.

Scopriamo ONYX BOOX Tab Ultra C

ONYX BOOX Tab Ultra C, come anticipato, si presenta con il pannello Kaleido 3 dalla definizione di 300ppi in modalità bianco e nero e di 150ppi in modalità colore, per una palette di 4096 colori differenti. Rispetto alla precedente versione, tale display è il 50% più sottile e garantisce una sensazione di scrittura ancora più realistica, mentre la tecnologia E Ink ComfortGaze ottimizza la visione sia di giorno che di notte con un’illuminazione frontale regolabile sia in intensità che in tonalità.

A perfezionare il pacchetto è il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 662 con GPU dedicata, cosicché lo schermo possa risultare adeguato all’uso di qualsiasi app, per lettura, scrittura o visualizzazione delle pagine Internet. Lato memoria, invece, figurano 4GB di RAM e ben 128GB di memoria interna espandibile con microSD.

Non manca nemmeno una fotocamera posteriore da 16MP con funzioni avanzate per la scannerizzazione dei documenti e OCR; inoltre, è compatibile con app di foto di terze parti per ampliare le possibilità di acquisizione e gestione dei documenti. Con il supporto nativo per 24 formati digitali, ONYX BOOX Tab Ultra C consente anche di prendere appunti a colori senza alcuna conversione tramite l’app Note integrata, dotata di strumenti ad hoc per alimentare la creatività.

Il firmware BOOX, infine, include l’integrazione con le principali soluzioni cloud di terze parti, la conversione delle note in testo e la possibilità di includere link a file e a pagine internet direttamente nelle note.

Disponibilità, prezzo e accessori

ONYX BOOX Tab Ultra C è disponibile da oggi per il preordine a 649,99 euro, con promozione early bird per acquistare la cover con tastiera a 50 euro anziché 109,99 euro. Le spedizioni inizieranno la seconda settimana di maggio. BOOX offre 10GB di archiviazione gratuita su cloud Onyx per tutti gli utenti nuovi ed esistenti, e si impegna a fornire almeno tre anni di aggiornamenti gratuiti del software. Lato accessori, notiamo la disponibilità dello stilo BOOX Pen2 Pro, con gomma per cancellare sull’estremità posteriore.