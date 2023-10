Onyx BOOX presenta Note Air3 C e Tab Ultra C Pro i nuovi prodotti ePaper a colori

Onyx BOOX, un marchio di punta nel settore dei dispositivi con schermo E Ink, ha annunciato il lancio di due nuovi prodotti rivoluzionari che promettono di ridefinire il mercato dei prodotti ePaper. Si tratta del Note air3 C e del Tab Ultra C Pro, entrambi dotati di schermo a colori e sistema operativo Android 11. Questi dispositivi vantano anche una nuova versione del firmware BOOX v3.5, che introduce nuove funzionalità per le annotazioni, migliorando così l’esperienza creativa degli utenti.

Note Air3 C la novità Onyx

Il Note Air3 C rappresenta l’ultimo arrivo della rinomata serie Note, dotato di uno schermo a colori Kaleido3 da 150ppi. Questo schermo avanzato consente di visualizzare contenuti multimediali, documenti, appunti ed eBook con una qualità superiore e una maggiore fedeltà cromatica.

Mantenendo l’eleganza e il minimalismo dei suoi predecessori, il Note air3 C offre un’esperienza di lettura e scrittura simile alla carta grazie all’aggiunta di una pellicola per la scrittura a mano e un pannello in vetro ultra sottile. I miglioramenti si sono focalizzati anche sulla possibilità di offrire un’esperienza di lettura e scrittura ma tutelando la vista e i danni nel tempo. A differenza dei tradizionali dispositivi E Ink, il Note Air3 C dispone di un display a colori completo, che consente agli utenti di comprendere meglio i contenuti, leggere con facilità e fare annotazioni.

Inoltre, il sistema operativo Android del BOOX Note Air3 C offre flessibilità e personalizzazione, permettendo l’accesso ad app e risorse di terze parti. Questo mix unico di tecnologia moderna e comfort tradizionale rende il Note Air3 C un dispositivo veramente rivoluzionario nel mercato dei prodotti ePaper.

Tab Ultra C Pro: il nuovo tablet ePaper

Tab Ultra C Pro sarà invece il successore di Tab Ultra C, un tablet ePaper progettato per essere un supporto tecnico per la produttività professionale. Il nuovo modello è alimentato da un processore Qualcomm octa-core da 2,8GHz e dispone di una fotocamera da 16MP con flash LED. Con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibili tramite slot per schede microSD, il BOOX Tab Ultra C Pro è progettato per essere uno strumento di produttività professionale.

Sono diverse le caratteristiche distintive di questo nuovo prodotto, tra le principali su Tab Ultra C Pro, troviamo:

La tecnologia Boox Super Refresh (BSR), alimentata da un potente processore octa-core in grado di raggiungere velocità fino a 2,8GHz, che offre quattro modalità di aggiornamento che permettono di personalizzare la velocità e le prestazioni in base alle tue esigenze.

La cover magnetica con tastiera premium e supporto a doppio angolo, per una navigazione facile e gesti intelligenti per completare rapidamente le attività;

Funzioni avanzate per prendere appunti, tra cui la divisione dello schermo per il multitasking e la conversione delle note;

Sincronizzazione cloud per accedere e gestire tutte informazioni in un click.

Ricordando che per tutti i prodotti BOOX offre 10GB di archiviazione gratuita su cloud Onyx per tutti gli utenti, che si tratti di nuovi clienti o per quelli già esistenti.

La nuova versione del sistema operativo BOOX v3.5

Onyx, l’unico marchio globale che fonde la tecnologia E Ink con Android, offre un’eccezionale versatilità. Oltre ai due nuovi prodotti, un altro aggiornamento significativo è la nuova versione del firmware BOOX v3.5. Questo aggiornamento consente agli utenti di annotare i libri con note scritte a mano e di convertire facilmente qualsiasi tipo di appunto. Nello specifico è possibile ottenere delle forme perfette anche da degni segni, evidenziare, sottolineare o eliminare la propria scrittura utilizzando la funzione SmartScribe.

Inoltre, è stata introdotta la modalità di miglioramento del display per la serie Tab e Palma, che elimina completamente il ghosting in modalità di scorrimento veloce. Questa funzione, insieme alla modalità ad alto contrasto per la lettura di contenuti multimediali, offre agli utenti contenuti più nitidi e chiari.

Infine, il sistema di note è stato potenziato per permettere agli utenti di navigare facilmente attraverso numerosi collegamenti alle note con una pressione prolungata. Questa funzione rivela tutte le connessioni dei collegamenti, rendendo la presa di appunti e l’organizzazione più efficienti che mai. Inoltre, Boox come sempre si impegna a fornire almeno tre anni di aggiornamenti gratuiti del software di tutti i suoi modelli a partire dalla data del lancio. Tutte le novità rappresentano un passo significativo nel continuo impegno di Onyx per l’innovazione e la qualità dei prodotti E ink.

I nuovi prodotti sono completi e innovatici, nello specifico per procedere con l’acquisto è possibile trovare il nuovo Note Air3 C su Amazon, e in bundle con cover magnetica e Pen Plus sul sito Euroshop, al prezzo consigliato di €549.99.

Invece, per quanto riguarda Tab Ultra C Pro, sarà disponibile a partire dalla fine del mese di ottobre al prezzo consigliato di €699.99, con cover standard e Pen2 Pro incluse. Invece, acquistando insieme anche la cover premium con tastiera, si potrà ottenere uno sconto del 40%.