Onyx BOOX Palma con display ePaper: disponibile ora in Italia

ONYX International, noto produttore di dispositivi elettronici con display E Ink, annuncia l’arrivo in Italia di Palma: si tratta del primo apparecchio con tecnologia Mobile ePaper, caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,13 pollici.

Palma si differenzia rispetto ai concorrenti per il suo profilo hardware, che promette agli utenti un’esperienza di lettura senza precedenti: schermo visivamente simile alla carta, prestazioni degne di nota ed una straordinaria facilità di trasporto.

Caratteristiche e prezzo di Onyx BOOX Palma

Come detto, il principale elemento distintivo di Palma è il suo display ePaper da 6,13 pollici, basato sulla tecnologia touchscreen E Ink Carta 1200, che regala agli utenti un’esperienza di lettura estremamente naturale: sarà proprio come leggere su carta tradizionale. Grazie ad una definizione pari a 300PPI, il testo si presenta in modo chiaro e nitido. Le luci frontali dual-tone, regolabili, riducono l’affaticamento degli occhi, così come il pannello privo di riflessi che offre una lettura confortevole in qualsiasi condizione di illuminazione.

Le sorprese non finiscono qui: Palma si caratterizza anche per le sue prestazioni straordinariamente fluide, rese possibili grazie all’implementazione della tecnologia BOOX Super Refresh ed all’impiego di una sofisticata CPU Qualcomm octa-core. Questa sinergia permette al dispositivo di funzionare senza interruzioni nel corso di svariate attività, tra cui la lettura, la navigazione web e l’utilizzo di applicazioni, garantendo un’esperienza d’uso senza rivali. Design compatto e sistema operativo Android 11: tutte le applicazioni che vuoi grazie al supporto del Google Play Store.

Palma mette a disposizione degli utenti un comparto hardware che prevede 6GB di RAM e 128GB di ROM, espandibile con microSD. Il dispositivo supporta ben 24 formati di file, tra cui EPUB, MOBI, TXT e CBR. Inoltre, la sua integrazione con servizi di archiviazione cloud come Google Drive, Dropbox e OneDrive offre un comodo accesso ai file online. Non manca poi una fotocamera da 16MP con flash LED, che semplifica la conversione di documenti cartacei in testo digitale. Inoltre, per evitare ogni distrazione, è possibile disconnettersi dalla rete internet in ogni momento.

Onyx BOOX Palma è disponibile al preordine da oggi sullo store ufficiale al prezzo di listino di 299 euro, con custodia magnetica in regalo.