OnePlus Watch è uno smartphone top di gamma, costruito con la stessa attenzione che la compagnia riserva agli smartphone. Pronto a sbarcare in Italia, ecco tutti i dettagli. Intanto, lo trovi già in preordine su Amazon a questo indirizzo.

OnePlus Watch: i dettagli

Un estensione dello smartphone, direttamente al polso: a questo mira questo wearable. Un po’ l’obiettivo di tutti gli smartwatch, che non sempre viene raggiunto.

Sotto il punto di vista del design, si tratta di un dispositivo elegante e raffinato, che punta a ricreare l’aspetto di un orologio classico. La cassa da 46 millimetri conta su un arco liscio laterale, lucidato a mano, e su un vetro curvo 2,5D impreziosito da un motivo lucido proprio sulla lunetta del display.

Alla Classic Edition, ne viene affianca una Cobalt Limited Edition che punta a usare materiali solitamente reperibili solo su orologi di lusso. Ad esempio, la cassa è realizzata in lega di cobalto, ma non solo: il quadrante vanta un vetro zaffiro, super resistente ai graffi.

Sotto il punto di vista hardware, il dispositivo è dotato di 4GB di storage interno perfetti per avere a disposizione tutta la musica che ti piace e che potrai ascoltare collegando in Bluetooth i tuoi auricolari, direttamente al wearable.

Pensato per essere il perfetto assistente nel quotidiano, si tratta di un dispositivo perfetto anche per lo sport grazie al supporto a più di 110 tipi di allenamento. Ovviamente, non manca il GPS integrato e funzionalità importanti per monitorare salute e benessere (frequenza cardiaca, rilevamento stress, esercizi di respirazione, saturazione di ossigeno nel sangue e conteggio calorie).

Il wearable conta su un’ottima autonomia energetica, grazie alla batteria da 402 mAh. Potrai usarlo fino a 2 settimane e potrai contare su una ricarica rapida che in 20 minuti ti garantirà una settimana di utilizzo. Non manca, a completare OnePlus Watch, la certificazione 5ATM affiancata da quella IP68: acqua, polvere e sporcizia non saranno un problema.

OnePlus Watch si potrà comprare a un prezzo di partenza di 159€. La disponibilità in Italia sarà resa nota nelle prossime settimane.

