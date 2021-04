L’attesissimo OnePlus Watch sbarca in Italia. Dopo l’annuncio ufficiale del wearable, adesso è possibile preordinarlo anche in Italia al prezzo di 159€. Il dispositivo sarà acquistabile invece dal 30 aprile sia su Amazon che sullo store della compagnia.

OnePlus Watch arriva in Italia

Eleganza, potenza e bellezza si fondono in un wearable che è la punta di diamante del colosso cinese. Un ampio display, incastonato in una cassa in acciaio spazzolato da 46 millimetri, rigorosamente rotonda: sembra un orologio analogico, ma non lo è. È uno smartwatch pronto a diventare un insostituibile assistente personale per la gestione delle notifiche, ma non solo.

Infatti, con 110 tipologie di workout supportate e diverse funzionalità dedicate alla salute, non avrai bisogno di altri dispositivi per allenarti e per tenerti in forma.

Come anticipato, finalmente OnePlus Watch sbarca in preordine anche in Italia: puoi trovarlo sullo store online ufficiale del colosso cinese, ma anche su Amazon. Il prezzo è di 159€ e le vendite partiranno dal prossimo 30 aprile.

