OnePlus Watch 3: mancano ormai pochissimi giorni al lancio ufficiale

L’azienda cinese è pronta per ufficializzare il suo nuovo OnePlus Watch 3, uno smartwatch di fascia alta che si distingue per una perfetta combinazione di design raffinato, tecnologia avanzata e prestazioni eccellenti.

La data di lancio è fissata per il 18 febbraio in Europa e Nord America: le aspettative sono alte, soprattutto dopo il successo del precedente modello, OnePlus Watch 2.

OnePlus Watch 3: caratteristiche tecniche

Il nuovo OnePlus Watch 3 può vantare per un’autonomia imbattibile: fino a 5 giorni in modalità smart (120 ore) e addirittura 16 giorni in modalità risparmio energetico. Inoltre, con soli 10 minuti di ricarica rapida, è possibile ottenere un’intera giornata di utilizzo: la scelta ideale per chiunque abbia uno stile di vita particolarmente dinamico.

Il segreto di queste prestazioni risiede nell’architettura Dual-Engine, che combina due chipset di punta: Snapdragon W5 e BES2800 MCU Efficiency. Questa sinergia garantisce un perfetto equilibrio tra efficienza energetica e funzionalità avanzate. A completare il quadro c’è la batteria OnePlus Silicon NanoStack, la stessa utilizzata su OnePlus 13, con una capacità aumentata da 500 mAh a 631 mAh e consumi ridotti grazie alla tecnologia 6nm FinFET. L’integrazione di un anodo di silicio, un display a basso consumo e un’antenna ottimizzata contribuiscono a migliorare ulteriormente le prestazioni.

Il design di OnePlus Watch 3 rappresenta un’altra carta vincente. Mantenendo la tipica cassa in acciaio inossidabile, lo smartwatch introduce una cornice in titanio con rivestimento PVD, che ne esalta l’eleganza e la robustezza. Il display 2D in vetro zaffiro offre una luminosità superiore e una maggiore resistenza agli urti, garantendo longevità e prestazioni impeccabili.

OnePlus Watch 3 sarà disponibile in due varianti di colore: Emerald Titanium, con una cornice in titanio argento e un cinturino verde, e Obsidian Titanium, con una cornice in titanio nero e un cinturino nero, perfetto per chi cerca un look minimalista ed al passo con i tempi. Ulteriori dettagli su OnePlus Watch 3 verranno saranno svelati durante l’evento del 18 febbraio, che sarà possibile seguire in streaming sul canale YouTube ufficiale di OnePlus Europa.