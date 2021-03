Il nuovo caricabatterie wireless OnePlus Warp Charge 50 ha un design migliore grazie al suo cavo rimovibile. Per chi non lo sapesse, il brand di Pete Lau sta per presentare un nuovo charger wireless che, stando a quanto si ipotizza, non solo sarà più veloce ma godrà anche di un design migliorato dal fronte di vista estetico.

OnePlus Warp Charge 50: bellezza fa rima con velocità (?)

In queste ore, l’azienda ha condiviso un video teaser sul suolo account Twitter; questo ci permette di dare una prima occhiata al nuovo prodotto in arrivo che, secondo quanto si ipotizza, si chiamerà “OnePlus Warp Charge 50“.

Quando OnePlus ha annunciato l’anno scorso il caricabatterie wireless OnePlus Warp Charge 30 per OnePlus 8 Pro, abbiamo subito riscontrato che questo avesse un grosso difetto di progettazione. In parole povere, il gadget aveva un alimentatore che non si poteva staccare e che rendeva impossibile il passaggio del cavo attraverso il gommino sulla scrivania. Il cavo era anche abbastanza corto e poiché era fissato in modo permanente, non lo si poteva utilizzare in abbinata ad uno più lungo.

Something new really is on the horizon. Charge your way. #OnePlus9Series — OnePlus 3 (@oneplus) March 18, 2021

Come si vede nel video allegato sopra, il caricabatterie wireless OnePlus Warp Charge 50 disporrà di un singolo cavo USB-C rimovibile che mira a risolvere i problemi del caricabatterie dello scorso anno. Siamo sicuri di non essere gli unici felici che OnePlus abbia ascoltato il feedback dei fan e abbia migliorato il design di questo prodotto.

Il video mostra che il caricabatterie ha un corpo bianco con una fascia d’argento che lo circonda, molto premium alla vista. Grazie a questo stand, potrete caricare il vostro dispositivo sia in orizzontale che in verticale.

Nelle notizie correlate, il caricabatterie wireless OnePlus Warp Charge 30 è elencato come “sold-out” nel negozio online OnePlus negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Tuttavia, non sappiamo se si tratti di una mera coincidenza o se sia il segnale dell’imminente nuovo device in arrivo.

