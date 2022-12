OnePlus verrà svelato il 4 gennaio in Cina, ma da noi?

Il nuovo flagship OnePlus 11 5G verrà annunciato in Cina il prossimo 4 gennaio 2023. In India invece, l’evento di lancio si terrà il 7 febbraio, ma in Europa? Ad oggi non abbiamo indicazioni sulla data di debutto internazionale, anche se i rumors suggeriscono che da noi arriverà nello stesso giorno della commercializzazione indiana.

OnePlus 11 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Come molti di voi sapranno, l’OEM cinese che è passato sotto l’ala di OPPO, a breve annuncerà nuovi prodotti per il 2023. Fra questi troviamo il OnePlus 11 5G, il top di gamma con Snapdragon 8 Gen 2.

Il device verrà annunciato in Cina fra pochissimi giorni, precisamente il 4 gennaio. Dal teaser trapelato poi, scopriamo che il telefono sarà un’ammiraglia con focus speciale sulle prestazioni.

Abbiamo già avuto modo di conoscere il device attraverso le certificazioni online e mediante delle immagini pubblicitarie trapelate (che vi abbiamo allegato in questo articolo). Il dispositivo presenterà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici QuadHD+, refresh rate variabile fino a 120 Hz, supporto alla gamma colori a 10 bit e fingerprint in-display.

Sotto la scocca invece:

Snapdragon 8 Gen 2;

RAM LPDDR5X fino a 16 GB;

Storace UFS 4.0 fino a 512 GB.

Arriviamo al comparto fotografico: sensore principale da 50 Mega, ultrawide da 48 Mpx, teleobiettivo da 32 Mpx. Anteriormente invece, selfiecam da 16 Mega.

In Cina il telefono supporterà Android 13 con skin ColorOS 13, la versione che abbiamo anche sui terminali di OPPO; in Europa invece, ci sarà la OxygenOS 13. Sotto la scocca non mancherà una batteria da 5000 mAh con ricarica da 100W.

