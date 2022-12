OnePlus spoilera il lancio del suo nuovo flagship?

Curiosamente, l’azienda cinese di Pete Lau sembra aver spoilerato l’arrivo della sua nuova ammiraglia, il OnePlus 11 5G. Di fatto, in occasione del suo nono anniversario, la compagnia ha programmato una conferenza stampa per celebrare l’evento. È prevista per il 17 dicembre in Cina e sembra che all’interno saranno annunciati nuovi prodotti top.

OnePlus 11 5G: cosa sappiamo ad oggi?

La prima cosa che viene da pensare è che l’OEM cinese possa annunciare il fantomatico OnePlus 11 5G nel corso del suddetto evento; potrebbe essere vero, ma potrebbe anche non esserlo, in quanto solitamente, l’azienda tende a spoilerare le caratteristiche del prodotto con molti giorni di anticipo. Considerato che mancano tre giorni allo show di OnePlus, noi onestamente dubitiamo del suo arrivo, ma alcuni rumors suggeriscono il contrario.

Altresì potremmo vedere un’edizione speciale di uno dei telefoni esistenti, magari il precedente flagship OnePlus 10 Pro o il flagship killer OnePlus 10T 5G. Sono solo ipotesi; vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”.

Ad oggi, il top di gamma del nuovo anno si dice che sarà splendido dal punto di vista del design (potete avere un assaggio nella foto condivisa sotto); verrà annunciato in due colorazioni (così come i precedenti dispositivi), sarà alimentato dalla piattaforma premium di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, con tanto di modem 5G per la connettività del futuro. Non mancheranno RAM veloci fino a 16 GB e Storage fino a 256 GB. La batteria sarà da 4500 mAh con fast charge via cavo da 100W.

Infine, lo schermo sarà un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K, refresh rate da 120 Hz e fingerprint in-display. Posteriormente troveremo una main came da 50 Megapixel di Sony, il sensore IMX890, un’ultrawide da 48 Mega e un tele da 32 Mpx.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che OnePlus 10T 5G si porta a casa con soli 653,79€ su Amazon grazie agli sconti del giorno. È un super top di gamma, approfittatene prima che terminino le scorte o che finisca la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.