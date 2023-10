OnePlus Open sarà il miglior pieghevole del mercato, parola di Pete Lau

Secondo quanto afferma il dirigente di OnePlus, Pete Lau, il primo pieghevole del brand sarà il miglior foldable del mercato. Andiamo con ordine: OnePlus e OPPO, due aziende leader nel settore degli smartphone Android, nonché partner visto che fanno parte dello stesso gruppo (BBK Electronics), hanno unito le forze per sviluppare insieme il nuovo OnePlus Open. Questa cooperazione strategica unisce i punti di forza dei marchi per dar vita ad un prodotto innovativo che possa essere “rivoluzionario”.

OnePlus Open: il foldable nato dalla sinergia di OnePlus e OPPO

Sappiamo che l’azienda di Pete Lau è specializzata in ammiraglie Android, quindi è lecito pensare che il device che arriverà a breve sarà un prodotto con una scheda tecnica grandiosa. OPPO invece, ha un solido background in tema di design e ha già realizzato diversi foldable che si sono rivelati “fantastici”, con cerniere all’avanguardia in grado di nascondere la piega. Il dispositivo che arriverà sul mercato avrà anche un ottimo comparto fotografico. Per fortuna, questo gioiello dovrebbe arrivare in più mercati grazie ad una strategia definita “go-to-market”; la compagnia dovrebbe essere in grado di soddisfare in modo efficace tutti i consumatori.

Oltre a godere di un branding e di una strategia di marketing innovativa, OnePlus Open sarà una meraviglia tecnologia: avrà uno schermo con la più alta densità di pixel mai vista in un pieghevole, così da creare immagini cristalline e vibranti. La cerniera sarà ancora più sottile di quella del Find N2 così il terminale risulterà leggero ma resistente. Ci sarà il classico cursore per lo slider sul frame del dispositivo, il quale permetterà di passare rapidamente dalla modalità silenziosa a quella “con audio”. Ad ogni modo, sarà un pieghevole a libro ma nei piani di OnePlus non ci sono dei clamshell a conchiglia nel prossimo futuro.

Sulla carta, questo pieghevole di OnePlus e OPPO ha le carte in tavola per offrire agli utenti un terminale premium in grado di non scendere a compromessi. Sarà vero? Non ci resta che aspettare nuovi dettagli in merito.

