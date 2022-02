OnePlus Nord: nuovi render per gli attesi auricolari Bluetooth

OnePlus offre una vasta gamma di prodotti audio, inclusi auricolari con archetto da collo e auricolari Bluetooth posizionati in vari segmenti di prezzo. Ora, sembra che il produttore sia intenzionato a svelare i primi auricolari TWS a marchio Nord.

Auricolari Bluetooth OnePlus Nord: cosa sappiamo al momento

Il sito 91mobiles, in collaborazione con Steve Hemmerstoffer (OnLeaks), ha svelato il possibile design delle future cuffiette wireless. Queste potrebbero esordire sul mercato ad un prezzo più che accessibile, includendo però funzionalità hardware per nulla scontate come la cancellazione attiva del rumore ed una trasmissione a bassa latenza per i giochi.

Gli auricolari OnePlus Nord TWS hanno un design leggermente diverso da quello che di solito porta in tavola l'azienda. Primeggia il colore nero, ad eccezione del pulsante hardware che si caratterizza per un rivestimento dorato. L'immancabile custodia di ricarica presenta invece un design più spigoloso, molto simile a quello dei Sony TWS. Non manca ovviamente il logo OnePlus in rilievo sulla custodia.

Lo stelo in silicone dei OnePlus Nord TWS appare leggermente più largo rispetto a quello visto su AirPods Pro. Il form factor è piuttosto angolato, forse per garantire una migliore “indossabilità”. Sebbene i render non mostrino dettagli specifici a riguardo, è più che probabile la presenza di microfoni per rilevare i comandi vocali e rispondere alle chiamate. Oltre al colore nero, gli auricolari Bluetooth OnePlus Nord dovrebbero essere offerti in diverse opzioni di colore.