OnePlus Nord N300 UFFICIALE: midrange intrigante, ma non per noi

Il nuovo OnePlus Nord N300 è appena stato presentato; si tratta di un device avente il processore Dimensity 810 di casa MediaTek, uno schermo con refresh rate di 90 Hz e molto altro ancora. Al momento sembra che non arriverà da noi ma pare che verrà lanciato solo negli Stati Uniti d’America. Staremo a vedere.

Il brand cinese di Pete Lau ha infatti presentato un nuovo device di fascia economica negli USA chiamato OnePlus Nord N300 5G. Come suggerisce anche il nome, dispone del modem per la connettività next-gen e ha un prezzo contenuto di soli 300 dollari. Diamo ora un’occhiata alle sue specifiche tecniche.

OnePlus Nord N300 5G: le caratteristiche tecniche

In primo luogo osserviamo che ha un pannello piatto e anteriormente dispone di uno schermo LCD HD+ da ben 6,65 pollici con refresh rate di 90 Hz; posteriormente invece, c’è un grande modulo fotografico contenente due fori per le camere posteriori e un flash Dual LED.

Sotto la scocca presenta il chip MediaTek Dimensity 810 che si basa sul nodo architettonico a 6 nanometri e ha un totale di otto core, di cui due hanno la freque nza di clock pari a 2,4 GHz. Non manca la GPU Mali G57 MC2 per il comparto foto e video, nonché ottima per il gaming e il tutto viene coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. C’è lo slot per le microSD che permette di espandere la memoria fino a 1 TB.

Sul fronte fotografico c’è una main camera da 48 Megapixel coadiuvata da una lente da 2 Mpx. Anteriormente c’è uno snapper selfie da 13 Mpx e la batteria è da 5000 mAh con fast charge da 33W. Non manca la skin OxygenOS 13 basata su Android 13 con supporto alle reti 5G, NSA, Dual 4G VoLTE e non solo. Presente anche l’NFC. In America costa 228 dollari; non sappiamo se e quandoi arriverà anche da noi. Viene venduto nella sola colorazione Midnight Jade.

Intanto, vi consigliamo il Nord CE 2 Lite a soli 219,90€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.