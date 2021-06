Grazie ad una recente fuga di notizie, possiamo dare una prima occhiata al futuro OnePlus Nord N200 5G, che potrebbe essere lanciato il 15 giugno. Questo sarà il dispositivo 5G del marchio più conveniente di sempre.

OnePlus Nord N200 5G: cosa sappiamo?

OnePlus ha un paio di telefoni di fascia media in arrivo quest'estate. Sappiamo già che OnePlus Nord CE 5G è uno di questi e pare che possa arrivare questa settimana, anzi: il 10 giugno, per essere precisi. Un altro modello della linea Nord che ha confermato di essere in arrivo – specificamente per il mercato nordamericano – è il OnePlus Nord N200 5G. Ora diamo una prima occhiata al dispositivo insieme ad alcune specifiche chiave.

Il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha rivelato i dettagli del nuovo telefono Nord in un'intervista con PCMag e si dice che abbia affermato che OnePlus Nord N200 5G sarà il suo “dispositivo 5G più conveniente di sempre“.

Il terminale avrà un display LCD 1080p da 6,49 pollici con un foro nell'angolo in alto a sinistra e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Questo è un aggiornamento rispetto al pannello 720p del Nord N100 dello scorso anno.

Per quanto riguarda il design del telefono, lo schermo avrà angoli curvi e la cornice inferiore si nota essere notevolmente più spessa dei lati e della fronte. Il OnePlus Nord N200 5G disporrà di tre fotocamere ma i sensori e l'alloggiamento della fotocamera saranno più grandi di quelli visti sul modello attuale. Non c'è nemmeno uno scanner di impronte digitali sul retro del telefono. Invece, OnePlus dovrebbe aver optato per uno montato lateralmente.

Il rendering mostra il telefono in una colorazione grigio-bluastra, ma è troppo presto per dire se questa sarà l'unica colorazione disponibile. Il Nord N100 è stato annunciato in una variante di colore chiamata Midnight Frost. Ci auguriamo che gli acquirenti possano ottenere più opzioni di colore tra cui scegliere questa volta.

[Exclusive] In all likelihood, OnePlus will launch its OnePlus Nord N200 on June 15.

Feel free to retweet.#OnePlus #OnePlusNordN200 — Mukul Sharma (@stufflistings) June 7, 2021

Nelle notizie correlate, lo YouTuber indiano e leaker, Mukul Sharma, ha rivelato in un tweet oggi che OnePlus Nord N200 5G potrebbe essere lanciato il 15 giugno, meno di una settimana dopo l'annuncio del Nord CE 5G in India e in Europa.

