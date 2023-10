OnePlus Nord N10: midrange TOP dal prezzo LOW-COST

Oggi vi parleremo di uno smartphone che costa poco ma che vale moltissimo: OnePlus Nord N10 infatti, è un prodotto delizioso che dispone di specifiche tecniche incredibili, un design moderno, un display sorprendente, fotocamere risolute, il tutto ad un prezzo accessibile a chiunque. Girovagando su Amazon infatti, lo abbiamo trovato a soli 240,54€, spese di spedizione incluse.

OnePlus Nord N10: il best buy del giorno

Il OnePlus Nord N10 presenta un design minimalista e pulito, tipico dell’azienda. Il retro del telefono è realizzato in plastica e il modulo fotocamera è situato nella parte superiore della back cover, con un look che richiama quello del fratellone “OnePlus 8T”, da cui deriva.

Il display da 6,49 pollici è un pannello LCD IPS che offre colori vivaci e una risoluzione Full HD+ e vanta la frequenza di aggiornamento di 90 Hz per una maggiore fluidità alle animazioni e nella navigazione generale. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 690 che offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane, per i social, per la messaggistica e non solo. Vi sono poi 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

La fotocamera principale da 64 MP è in grado di scattare foto nitide e dettagliate, mentre l’ultra-grandangolare da 8 MP consente di realizzare panorami, foto di gruppo e paesaggi mozzafiato. Con la macro invece, darete sfogo alla vostra creatività. La selfiecam da 16 MP è perfetta per autoscatti di qualità. Non manca poi il modulo 5G per la connettività next-gen. Dulcis in fundo, la batteria da 4300 mAh consente di fare un giorno intero di utilizzo con una singola carica e si ricarica con la Warp Charge a 30W. Il OnePlus Nord N10 esegue OxygenOS, una versione pulita di Android, che è apprezzata per la sua leggerezza e personalizzazione.

Con un prezzo di soli 240,54€, questo smartphone di fascia media è un vero best buy, ma non lasciatevelo sfuggire: è in super sconto su Amazon.

