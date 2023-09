OnePlus Nord N10 5G: conveniente, performante e costa pochissimo

Oggi vogliamo parlarvi di uno dei midrange low-cost più riusciti della compagnia cinese di Pete Lau e (all’epoca) di Carl Pei. Nonostante OnePlus sia nato come brand di punta, nel 2020 ha iniziato ad esplorare nuove possibilità, sconfinando in altre fasce di mercato, lontane dal solito segmento dei flagship killer.

Come detto, tre anni fa, la società ha presentato al mondo la serie Nord, che ha portato la qualità OnePlus in un segmento molto più convenenti. Uno dei device più caratteristi di questa famiglia è il OnePlus Nord N10, un terminale 5G che grazie agli sconti di Amazon oggi si porta a casa con 240,54€, spese di spedizione incluse.

OnePlus Nord N10: le caratteristiche

Il OnePlus Nord N10 presenta un design pulito e moderno che richiama lo stile tipico dei top di gamma del marchio. La parte posteriore è realizzata in plastica di alta qualità con una finitura opaca che fornisce una presa confortevole e riduce le impronte digitali. Il modulo fotografico posteriore è situato in alto a sinistra, mentre il lettore di impronte digitali è montato sul retro per una rapida autenticazione.

Il display è un pannello da 6,49 pollici Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sotto il cofano, è alimentato da un processore Snapdragon 690, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La connettività 5G è un grande vantaggio, consentendo di sfruttare reti ultra veloci se disponibili nella propria area.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 64 MP, una lente ultra grandangolare da 8 MP, una obiettivo macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La skin è la OxygenOS 10 basata su Android 10, che offre un’esperienza Android pulita e personalizzabile. La batteria da 4.300 mAh infine, consente di avere una buona autonomia, che dovrebbe durare facilmente un giorno di utilizzo moderato. La fast charge da 30 W vi permetterà di riportare rapidamente la batteria al 50% in circa 30 minuti. Con un prezzo di soli 240,54€ su Amazon, spese di spedizione incluse, questo è un best buy assoluto: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.