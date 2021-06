OnePlus toglierà i veli al suo nuovo smartphone midrange OnePlus Nord Core Edition 5G in India e in Europa domani (10 giugno). Prima del lancio, il famoso leaker Evan Blass ha condiviso numerosi rendering del telefono insieme ad un video promozionale.

OnePlus Nord CE 5G: cosa sappiamo?

Secondo la pubblicazione, OnePlus Nord CE 5G arriverà in due varianti di colore: Charcoal Ink e Blue Void. Tuttavia, i render condivisi da Blass mostrano che arriverà anche in una variante bianca. In termini di design, il telefono sfoggerà un display perforato sul davanti e un sistema a tripla lente verticale sul retro.

OnePlus Nord Core Edition 5G pic.twitter.com/9ovnqoXxKL — Evan Blass (@evleaks) June 8, 2021

Il Nord CE 5G ha un bilanciere del volume alla sua sinistra e il suo lato destro sembra presentare un pulsante di accensione e spegnimento. Il bordo inferiore del dispositivo sarà dotato di un jack audio da 3,5 mm, una porta USB-C e uno speaker esterno. Per sicurezza, ci sarà uno scanner di impronte digitali in-display.

Si dice che il dispositivo arriverà in ​​varianti come 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di storage. Si ipotizza che il terminale possa avere un prezzo di partenza di Rs 22.999 in India.

OnePlus Nord CE 5G ha un display Fluid AMOLED a 90Hz da 6,43 pollici che offre una risoluzione Full HD+. È alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 750G e da una batteria da 4.500 mAh che supporta la carica Warp 30T. Per i selfie e le videochiamate, avrà una fotocamera frontale da 16 megapixel e quella posteriore sarà dotata di un sistema a tripla ottica così ripartito: 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel.

Ancora poche ore e ne sapremo di più, anche se ammettiamo che oramai conosciamo tutti i dettagli di questo incredibile nuovo mediogamma. Curiosi?

OnePlus

Smartphone