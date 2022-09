OnePlus Nord CE 5G è in offerta su Amazon: sconto SHOCK di 110€

OnePlus Nord CE 5G in offerta su Amazon con il 27% di sconto è un’occasione bella ghiotta che difficilmente ti capiterà nuovamente sotto mano, motivo per cui ti consigliamo di non perdere altro tempo e acquistare subito il device di fascia media di OnePlus. Ad appena 291€ hai l’opportunità di mettere le mani su un device che non ha nulla da invidiare agli altri device in questa fascia di prezzo, anzi.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel piacevole e giovanile, lo smartphone di OnePlus monta un bel display super fluido e ad alta risoluzione. Sotto il cofano, invece, è presente un processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno, mentre la fotocamera tripla posteriore ruota attorno a un sensore principale da 64 MP in grado di offrirti scatti e video ad altissima risoluzione.

Non farti scappare OnePlus Nord CE 5G in offerta su Amazon

Utilizza senza remore lo smartphone del colosso cinese per telefonare, ascoltare la musica, navigare in rete, chattare con i tuoi amici, guardare video, scattare foto, giocare, registrare video e molto altro ancora.

Metti subito nel carrello il validissimo smartphone di fascia media di OnePlus fintanto che è disponibile in offerta al prezzo più economico di sempre. Non perdere questa incredibile occasione fintanto che puoi riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra grazie ai servizi Prime di Amazon. Infine, ricorda di mettere la spunta alla voce “Applica coupon 5%” per farlo tuo al prezzo più conveniente di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.