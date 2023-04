OnePlus Nord CE 3 Lite su Amazon da oggi: device POTENTISSIMO a prezzo mini

OnePlus Nord Ce 3 Lite è disponibile finalmente in vendita su Amazon. Uno smartphone che riesce a coniugare in modo eccellente design, prestazioni elevatissime e un prezzo che difficilmente ci si aspetterebbe, una volta scoperta la sua scheda tecnica.

Un display mozzafiato con refresh rate da 120Hz, una fotocamera tripla sul posteriore con sensore principale da 108MP, supporto al 5G e una batteria enorme da 5000 mAh con sistema di ricarica ultra rapida da 67W. Sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo device il compagno perfetto per desidera ottenere prestazioni eccellenti in qualsiasi situazione. Tutto racchiuso in una scocca esteticamente moderna, elegante e premium.

Come anticipato, a stupire di questo terminale è il prezzo. Infatti, nonostante la presenza a bordo dell’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 695, è possibile portarlo a casa a 329€ appena per la versione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Godi anche di spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Chi lo desidera, può accedere alla speciale promozione, che prevede di riceve il bundle con gli auricolari Nord Buds 2, a 364€ invece di 398€. Anche in questo caso, le spedizioni sono veloci e senza costi aggiuntivi.

OnePlus Nord CE 3 Lite è finalmente disponibile su Amazon

Che il brand sia maestro nella concezione di dispositivi con invidiabile equilibrio fra qualità e prezzo, è cosa nota. In questo caso però, sembra essersi superato. Tecnicamente di fascia medio-alta, questo dispositivo vanta caratteristiche che normalmente possono essere reperite solo a bordo di terminali di punta.

Il risultato è la possibilità, per chi lo possiede, di accedere a prestazioni elevatissime in qualsiasi contesto. Che si tratti di dare un boost alla produttività in mobilità, di scattare foto di qualità oppure di divertirsi con una sessione di gaming, non ci saranno problemi. Del resto, l’enorme batteria – affiancata a un ottimo sistema di ricarica ultra rapida – permetteranno di avere lo smartphone sempre pronto all’uso.

Per finire, da non sottovalutare il design. Anche l’occhio, e il tatto, pretendono la loro parte. Questo device è particolarmente bello da vedere e non delude nemmeno una volta preso in mano: è robusto, ben costruito e con finiture di qualità. Insomma, ancora una volta il marchio si conferma sinonimo di qualità, alla portata di tutte le tasche. Completa l’ordine al volo per accaparrarti il tuo OnePlus Nord CE 3 Lite a 329€ da Amazon con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Il dispositivo è appena stato lanciato, non garantiamo che le scorte possano durare ancora a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.