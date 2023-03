OnePlus Nord CE 3 Lite si mostra online: debutto alle porte?

Il debutto del prossimo midrange low-cost della compagnia di Pete Lau, il OnePlus Nord CE 3 Lite, sembra essere alle porte. Il dispositivo ha appena fatto la sua comparsa sul portale di Geekbench. Da qui, scopriamo infatti che disporrà del processore Snapdragon 695 di Qualcomm.

OnePlus Nord CE 3 Lite: tutto quello che sappiamo

Il debutto del dispositivo è imminente; si dice che la società lo svelerà il prossimo 4 aprile. Intanto, il terminale si mostra sui vari siti per la certificazione online e oggi anche sul sito benchmarking. Da qui scopriamo quale sarà il SoC presente sotto la scocca, veniamo a conoscenza del software di bordo e delle colorazioni disponibili al lancio.

In primo luogo, come detto, il gadget vanta il numero di modello CPH2465 e sappiamo che presenterà un processore di fascia media di Qualcomm, lo Snapdragon 695, abbinato a 8 GB di RAM e con Android 13 al seguito. Il tipster Max Jambor suggerisce che il telefono arriverà in nero e in lime, un colore simile a quello che abbiamo visto sui nuovi Galaxy A di Samsung e sul Pixel 7 di Google. Lo schermo sarà un pannello FullHD+ da 6,7 pollici, LCD, con refresh rate da 120 Hz e ci sarà una selfiecam da 16 Mpx. Posteriormente invece, troveremo una lente principale da 108 Megapixel. Il fingerprint sarà allocato sul frame laterale e la batteria sarà da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W. L’estetica sarà di nuova generazione, con un design flat simile all’ultimo OnePlus Ace 2V.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo il piccolo e meraviglioso Nord CE 2 Lite 5G a soli 218,86€ su Amazon, con spese di spedizione comprese nel prezzo. È uno dei telefoni più venduti su Amazon, nonché uno dei più versatili del momento; se desiderate un prodotto economico ma performante, lui farà al caso vostro,

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.