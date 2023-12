OnePlus Nord CE 3 Lite si aggiorna: è il momento PERFETTO per comprarne uno

Il meraviglioso midrange OnePlus Nord CE 3 Lite ha appena ricevuto l’aggiornamento alla OxygenOS 14 basato su Android 14; al momento il rollout è avvenuto in India ma presto giungerà anche da noi in Europa. Vi ricordiamo che lo smartphone è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 229,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciatevelo sfuggire. Il modello in questione è in colorazione “Pastel Lime”, ha 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna.

Presto l’aggiornamento arriverà in tutti i mercati, anche da noi; scopriamo tutti i dettagli dell’aggiornamento nel changelog completo. La versione del firmware è la CPH2467_14.0.0.201(EX01). Ovviamente, se avete preso parte al programma di Closed Beta, riceverete la notifica dell’update a momenti, altrimenti dovrete attendere solo qualche giorno.

Osservando il registro delle modifiche vediamo che il software introduce l’Aqua Dynamics, il File Dock, il nuovo “telefono clone”, l’app di Shelf è stata migliorata e ci sono altre piccole chicche. Di fatto, anche la gestione delle autorizzazioni relative a foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app è stata fixata e implementata e sono state ottimizzate le performance generali del device. Con il nuovo design Aqua si può avere uno stile di colore naturale, delicato e che è in grado di fornire un’esperienza cromatica più confortevole.

Come si aggiorna il telefono? Se ne avete uno, vi suggeriamo di metterlo sotto la corrente (con almeno il 30% di batteria residua), bisogna avere almeno 5 GB di memoria interna. A questo punto, andate nelle impostazioni e cliccate su “aggiornamento software”.

Giusto come “remind me”, il Nord CE 3 Lite presenta uno schermo LCD IPS da 6,72″ con refresh rate da 120 Hz, 550 nit di luminosità e risoluzione FullHD+. Sotto la scocca presenta un processore Snapdragon 695 di Qualcomm con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è capiente e si ricarica a 67W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.