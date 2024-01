OnePlus Nord CE 3 Lite in offerta a 199€ su Amazon: è un BEST BUY assoluto

Il OnePlus Nord CE 3 Lite è lo smartphone da comprare oggi per chi ha un budget inferiore ai 200 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 199 euro, il 39% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Si tratta di un vero e proprio best buy. A questo prezzo, infatti, lo smartphone non ha rivali. Da notare che il OnePlus Nord CE 3 Lite è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

OnePlus Nord CE 3 Lite: a questo prezzo è un best buy

Il OnePlus Nord CE 3 Lite è uno dei migliori smartphone della sua fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo un ampio display da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 695 che garantisce la possibilità di sfruttare le reti 5G.

Da notare anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone ha anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel.

