OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: prezzo SUPER, correte a prenderlo (meno di 250€)

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa: l’ottimo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un mediogamma uscito da pochissimi mesi sul mercato, costa solo 249,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Questo è un prezzo veramente irrisorio per un terminale unico, dotato di features all’avanguardia come un processore top con modem 5G integrato, tanta RAM e tanto storage a bordo, con fotocamere di punta e sensore principale da 108 Megapixel. Il modello in sconto è quello in colorazione Chromatic Grey. Se siete interessati/e, non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è irripetibile e con il portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: il mediogamma da comprare oggi su Amazon

Il dispositivo di casa OnePlus che vi consigliamo ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile: costa poco, solo 249,90€ ma offre davvero tanto. Dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G integrato, vanta 8 GB di RAM e lo storage disponibile è di 128 GB. La batteria è da ben 5000 mAh e si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC da 67W. Ottimo il comparto fotografico all’avanguardia con tre sensori. Il principale è da 108 Megapixel e c’è anche un tele 3X veramente esagerato che scatta foto assurde e nitide. Ottimi anche i video prodotti da questo modulo. Infine, lo schermo è ampio e generoso, con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche), potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), ma non solo. Avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale. Non lasciatevi sfuggire questa promozione superlativa a soli 249,90€. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è un super best buy.

