OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: prezzo FUORI DI TESTA su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: di fatto, uno dei mediogamma più recenti del colosso cinese di Pete Lau, il meraviglioso OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, viene venduto e spedito ad un prezzo veramente irrisorio: solo 241,69€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un best buy senza paragoni, un terminale piccolo e concreto, esteticamente bellissimo con un design che richiama quello dei fratelloni più potenti, ma non solo. Anche se ha un prezzo basso, dispone di una main camera super risoluta da 108 Megapixel. La versione in sconto che vi consigliamo di prendere poi, è in colorazione Chromatic Grey ed ha 8 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna. Il risparmio rispetto al valore di listino è del 27%, quindi non lasciatevelo sfuggire e siate veloci prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: il midrange che non ti aspetti

Come detto, questo è uno smartphone di fascia media che ha un prezzo alto (329€) ma che si porta a casa con un costo irrisorio grazie agli sconti di Amazon. Dispone di uno schermo ampio e risoluto da 6,72″ con refresh rate di 120 Hz, cornici sottili e selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni. C’è una batteria che dura a lungo (ben 5000 mAh) e si ricarica in un lampo con la SuperVOOC, la tecnologia di ricarica proprietaria del brand asiatico.

Il processore è l’ottimo Snapdragon 695 5G di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Come non segnalare la presenza del sensore principale da ben 108 Megapixel che assicura scatti ottimi in tantissime occasioni: con un prezzo di 241,69€, non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci: OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è un prodotto veramente unico.

