OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: il midrange PREMIUM da comprare con meno di 230€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia medio alta ma che sia, al tempo stesso, eccellente sotto diversi punti di vista, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G che, nella sua iterazione color “Pastel Lime”, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, costa solo 228,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 329,00€, con il 31% sul prezzo di listino. Capite bene che si risparmia tantissimo quindi se siete interessati/e all’acquisto, non tergiversate e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime e sappiate che ci sono tantissimi vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: Best Buy al prezzo più conveniente

In primo luogo dobbiamo segnalare che questo è un cameraphone di alto profilo; dispone di una lente principale da 108 Megapixel (la stessa camera che ritroviamo in OnePlus 11 5G, per intenderci), ma vanta altre ottiche di punta che rendono il gadget un vero “Must” per gli appassionati della street photography. Può girare video in 4K e scattare fotografie bellissime anche in condizioni di luce avverse. Sotto la scocca presenta un processore Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G integrato, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria al seguito. Lo schermo poi, è un pannello ampio e risoluto con refresh rate da 120 Hz e cornici sottili. Il look di questo gadget è spettacolare.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 228,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata con Prime, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e sappiate che avrete diritto anche al reso gratuito entro il 31 gennaio 2024. Dulcis in fundo, c’è la garanzia di ben due anni con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.