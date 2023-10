OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: il midrange che devi comprare OGGI

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un terminale di fascia media veramente speciale che è anche in super sconto. Si chiama OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ed è un prodotto sensazionale. Presenta una serie di features ereditate dal “fratellone” OnePlus 11 5G, ma vanta anche un design alla moda, con fotocamere premium, una scocca solida, frizzanti colorazioni e schermo di pregio. Lo pagherete solo 220,00€, con spese di spedizione incluse nel prezzo. La consegna avverrà rapidamente grazie al servizio di Prime: ciò implica che in pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore, in alcuni casi), l’articolo arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. E se siete spesso fuori casa, sappiate che potrete anche farvi recapitare il pacco in uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: midrange dal cuore top

Questo smartphone di OnePlus presenta un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e da ben 128 GB di memoria interna. Il sistema operativo è ovviamente Android con skin proprietaria OxygenOS, sempre fluido e reattivo in ogni condizione. Inoltre, si può espandere virtualmente la RAM per donare al device una fluidità maggiore con i carichi più impegnativi. Ottimo lo schermo AMOLED con refresh rate da 120 Hz, con cornici sottili e una selfiecam di piccole dimensioni per autoscatti e videocall in alta risoluzione. Il comparto fotografico è all’avanguardia, con un sensore principale da 108 Megapixel che gira video meravigliosi in 4K e realizza scatti splendidi anche al buio.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G viene venduto e spedito da Amazon, nella sua iterazione “Pastel Lime”, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, a soli 220,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è un best buy.

