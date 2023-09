OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: bello, elegante, potente e costa poco

Oggi vi parleremo di uno smartphone di fascia media veramente intrigante. Costa poco ma offre davvero tanto; è arrivato da pochi mesi sul mercato internazionale ma ha già ricevuto il plauso della critica e recensioni stellari. Ci riferiamo ovviamente al OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un prodotto economico ma potentissimo, dotato di tecnologie all’avanguardia e di caratteristiche ereditate dai fratelloni maggiori. Nello specifico, si trova su Amazon a 249,90€, spese di spedizione incluse. L’offerta è unica nel suo genere, anche perché permette di portarvi a casa un device eccellente con tanti vantaggi. Se siete interessati/e, non lasciatevelo sfuggire.

OnePlus Nord CE 3 LITE 5G: non lasciatevelo sfuggire

Questo smartphone è uscito da poco sul mercato ma è già scontatissimo: al prezzo consigliato di 249,90€ è da comprare al volo, ma siate veloci. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G viene venduto in due colorazioni (Pastel Lime e Chromatic Grey), dispone di un potentissimo processore Snapdragon 695 con modem 5G di Qualcomm coadiuvato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Volendo, si potrà espandere la memoria virtuale tramite software e, a proposito, la skin proprietaria è l’ottima OxygenOS 13.1 che si basa su Android 13. Il dispositivo ha poi una batteria capiente da 5000 mAh che consente di avere un’autonomia di un giorno e si ricarica rapidamente con la tecnologia SuperVOOC da 67W. La main camera poi è una lente da ben 108 Megapixel che gira video in 4K e scatta foto assurde anche al buio.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). A soli 249,90€ questo smartphone di fascia media è un best buy, non lasciatevelo sfuggire.

