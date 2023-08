OnePlus Nord CE 3 Lite 5G a meno di 250€: CORRI a prenderlo

Se siete alla ricerca di uno smartphone compatto ma potente, dotato di tecnologie all’avanguardia, con un design mozzafiato e giovanile, fresco e frizzante, ma che non costi troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ed è un dispositivo di fascia media molto particolare; è uscito da poco sul mercato ma è già diventato un best buy. Grazie agli sconti di Amazon poi, la versione Pastel Lime con 8GB RAM e ben 128GB di memoria interna, costa solo 249,90€ al posto di 329,00€. Capite bene che il risparmio è alquanto elevato; se siete interessati vi conviene affrettarvi perché la promozione potrebbe terminare a breve, o peggio, le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G su Amazon: best buy a questo prezzo

OnePus Nord CE 3 Lite è uno smartphone dotato di un ampio schermo risputò con cornici sottili; presenta la tecnologia AMOLED e ha il refresh rate di 120 Hz al seguito. Dispone dell’ottimo processore di casa Qualcomm, lo Snapdragon 695 e presenta anche il modem 5G per la connettività del futuro.

C’è la possibilità di espandere la RAM fino a 8 GB aggiuntivi così avrete sempre un multitasking fluido e privo di lag. L’esperienza utente, ad ogni modo, sarà eccezionale: è un telefono che va bene anche per i giochi più impegnativi ma è ottimo anche per le app quotidiane di social network o per le fotografie, grazie alla sua camera principale da 108 Megapixel che gira video in 4K e scatta bellissime foto anche al buio.

Viene venduto e spedito da Amazon e quindi ciò implica che godrete di tantissimi vantaggi esclusivi; la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G a soli 249,90€ è da comprare al volo.

