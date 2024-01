OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: a 199€ è un super best buy

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo proporvi l’ottimo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un device eccellente che si trova al prezzo speciale di soli 199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in questione è in colorazione “Pastel Lime” e presenta 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente il comparto fotografico visto che possiede una lente da 108 Megapixel, la medesima che troviamo sulla back cover dell’ammiraglia OnePlus 11 5G. Noi vi invitiamo a prenderlo immediatamente in considerazione, anche perché il risparmio sarà altissimo; questo dispositivo è un best buy su tutta la linea, comodo, leggero, versatile e con un display ampio e risoluto. Ottimo perfino il processore interno che vi garantirà prestazioni fluide in ogni contesto e con qualsiasi applicazione.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di OnePlus è un midrange premium che costa praticamente pochissimo su Amazon oggi; capite bene che con il noto portale di e-commerce americano godrete di tantissimi vantaggi esclusivi. Partiamo dalle spese di spedizione che sono totalmente gratuite; non solo non pagherete nulla, ma riceverete anche il device in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. C’è la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche hardware e avrete accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è uno device di fascia media interessantissimo da comprare a soli 199,00€; non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.