OnePlus Nord CE 3 Lite 5G a 199€: BEST BUY per chi cerca il TOP con un prezzo LOW-COST

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota. L’ottimi midrange OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, nella sua iterazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e in colorazione “Chromatic Grey”, si porta a casa ad un prezzo strepitoso. C’è uno sconto del 40% sul valore di listino quindi lo pagherete soltanto 199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspettate? Non lasciatevelo sfuggire anche perché dispone di caratteristiche tecniche degne di nota, ha una main camera da 108 Megapixel ereditata dal fratellone OnePlus 11 5G e presenta un scheda tecnica hardware all’avanguardia. Dulcis in fundo, ha una batteria capiente che si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: ecco perché comprarlo

Il meraviglioso smartphone di fascia media di OnePlus presenta un hardware da primo della classe; sotto la scocca (realizzata con materiali nobili) troviamo un processore Qualcom Snapdragon 695 con modem 5G integrato, coadiuvato da 8 GB di RAM e da memorie rapide da 128 GB. C’è perfino l’aggiunta della RAM virtuale, volendo. La batteria invece, è una cella energetica da 5000 mAh che assicura un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica sfruttando la SuperVOOC da 67W.

Come non citare poi lo schermo da 6,72 pollici dotato di tecnologia AMOLED, con 120 Hz di refresh rate e risoluzione FullHD+. Il comparto fotografico è top e prevede un sensore principale da 108 Megapixel che gira video in 4K di qualità cinematografica e assicura scatti nitidi in ogni contesto e in ogni condizione di luce.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo se siete interessati; c’è la consegna celere e immediata con il noto servizio di e-commerce e avrete diritto anche alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

