OnePlus Nord CE 2, prezzo in frantumi: su Amazon oggi a meno di 217€

Il OnePlus Nord CE 2, uno smartphone 5G, è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 217,59€, con uno sconto importante rispetto al prezzo consigliato di 359,00€. Questa promozione offre un’opportunità interessante per coloro che cercano uno smartphone performante con una buona fotocamera, una ricarica rapida e un design sottile.

Il dispositivo presenta una tripla fotocamera con intelligenza artificiale, composta da un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultragrandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. L’ampia apertura di f/1.79 consente di catturare più luce, colore e nitidezza durante le riprese di foto o video.

Un punto di forza del OnePlus Nord CE 2 è la sua ricarica veloce SUPERVOOC a 65W, che permette di caricare la batteria da 4500 mAh con un giorno di potenza in soli 15 minuti. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una ricarica rapida.

Il display Fluid AMOLED da 6,43″ e 90 Hz offre un’esperienza visiva fluida e di alta qualità, con una risoluzione Full HD+. Il dispositivo è alimentato dal sistema operativo OxygenOS 11 e utilizza il chipset MediaTek Dimensity 900 5G per prestazioni elevate e una maggiore personalizzazione.

Il OnePlus Nord CE 2 è dotato di due slot per schede sim e di uno slot per scheda micro SD per espandere la memoria fino a 1 TB. Inoltre, presenta un jack audio da 3,5 mm e si distingue per la sua sottigliezza, con soli 7,8 mm di spessore. Non farti scappare l’opportunità di acquistare il OnePlus Nord CE 2 a un prezzo scontato!

