OnePlus Nord CE 2: mediogamma dal look premium che costa solo 359€

Oggi vi parleremo di uno smartphone di fascia media molto interessante per le caratteristiche di cui dispone e, soprattutto, per il prezzo a cui viene venduto. Si chiama OnePlus Nord CE 2 ed è un telefono compatibile con le reti 5G, dotato di un processore potentissimo coadiuvato da tanta RAM e da tanto storage a bordo, ulteriormente espandibile.

È un prodotto pensato per chi ama usare ancora le schedine di microSD per espandere la memoria e per chi possiede le cuffie cablate, visto che vanta il jack audio da 3,5 mm sulla scocca. Si porta a casa con soli 359,00€ grazi agli sconti di Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; è un best buy assoluto alla cifra a cui viene venduto: è interessante, costa poco ma offre tantissimo.

OnePlus Nord CE 2 su Amazon: Best Buy con consegna celere

Il device vanta anche un sistema fotografico composto da tre sensori all’avanguardia coadiuvati dall’intelligenza artificiale. Ci sono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile mediante lo slot microSD. Si può perfino inserire una doppia SIM visto che c’è il supporto e considerate che, come detto, avrete anche il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 4500 mAh e assicura un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica con la SuperVOOC da 65W. Insomma, tanta potenza e velocità supersoniche e il processore non è da meno. È un chipset MediaTek Dimensity 900 5G che fa girare la skin OxygenOS in maniera fluida e performante. Ottimo lo schermo Fluid AMOLED da 6,43″ a 90 Hz. La main camera è una lente da 64 Mega seguita da un’ultrawide da 8 Mpx e da una macro da 2 Mpx.

OnePlus Nord CE 2 questo OnePlus Nord CE 2 è un best buy assoluto, non lasciatevelo sfuggire; la consegna è celere e immediata, oltre che gratuita.

