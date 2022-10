OnePlus Nord CE 2 Lite, l'offerta che ti lascia SENZA PAROLE su eBay

OnePlus Nord CE 2 Lite, uno dei più popolari e apprezzati smartphone Android di fascia media, è in offerta su eBay al prezzo più vantaggioso di tutto il web. Ad appena 218€, infatti, puoi avere l’opportunità di stringere tra le mani un device che non ha nulla da invidiare ai device che costano anche il doppio, nemmeno dal punto di vista del design.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel piacevole e giovanile, lo smartphone del colosso cinese è sempre pronto a rispondere alle tue personali esigenze senza mai una sbavatura.

OnePlus Nord CE 2 Lite a prezzo speciale su eBay, non fartelo scappare

Frontalmente è presente un bel pannello super fluido e ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori, mentre sotto il telaio si nasconde un processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Ideale per navigare in rete, telefonare, giocare, guardare video, chattare, ascoltare musica e molto altro, lo smartphone del colosso cinese monta anche una capiente batteria da 5000 mAh che ti assicura un’autonomia in grado di accompagnarti per tutto il giorno. A tutto ciò si affianca anche una fotocamera tripla sul retro con un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per fotografie ad altissima risoluzione e video di qualità.

È proprio il caso che metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di fascia media di OnePlus fintanto che è ancora in sconto su eBay al prezzo più basso di tutto il web. Infine, ricorda che se scegli di acquistarlo con PayPal puoi pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.