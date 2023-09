OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: sconto FOLLE del 12% su Amazon

Oggi vi parliamo di uno smartphone di fascia media che grazie agli sconti di Amazon si porta a casa con il 12% in meno sul prezzo di listino. Lui è OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ed è un prodotto sensazionale che potrà essere vostro con soli 219,00€ al posto di 249,00€. La versione che vi consigliamo è quella con 6GB RAM e 128GB, con main camera da 64 Megapixel (coadiuvati dall’intelligenza artificiale), altre due ottiche di punta e una batteria da 5000 mAh. Il colore del telefono invece, è il Black Dusk.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: il midrange che devi comprare oggi

Acquistandolo da Amazon avrete tantissimi vantaggi esclusivi; in primo luogo, ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo del device. Ciò implica che non dovrete spendere ulteriori soldi in più per portarvelo a casa. Volendo, ci sarà la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, a tasso zero e in cinque soluzioni (per gli account abilitati). Altresì avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che potrete usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Sullo smartphone dobbiamo dirvi che dispone di un sensore principale da 64 Megapixel che assicura scatti assurdi grazie all’apertura da f/1.79, coadiuvato da un obiettivo da 8 Mega e da un macro da 2 Mpx. La batteria da 5000 mAh assicura un giorno di utilizzo con una singola carica e si ricaricherà a 65W con la tecnologia SuperVOOC. In poche parole, basteranno 15 minuti sotto la corrente per avere ore ed ore di autonomia. Il display è un pannello Fluid LCD da 6,59″ con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FullHD+ mentre il processore principale è l’ottimo Snapdragon 695 di Qualcomm coadiuvato dal modem 5G. Questo smartphone è spesso solo 7,8 mm, ha il supporto allo slot per le microSD e dispone anche del jack audio da 3,5 mm. A soli 219,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.